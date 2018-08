Plan voor nieuw datacenter in voormalige atoombunker Kloetinge

Een woordvoerster van de gemeente Goes laat weten dat er gesprekken worden gevoerd met een onderneming. Welke dat is, kan ze nog niet zeggen. ,,Dat doen we pas als de plannen concreet zijn.'' Het bedrijf is met toestemming van de gemeente al wel begonnen met het fatsoeneren van het terrein rondom de bunker. Zo zijn veel bomen gekapt en is ander groen verwijderd. Het opvallende gebouw, dat altijd enigszins verscholen lag, is daardoor nu veel beter zichtbaar.