Plan om met inwoners een boerderij op te richten in Goes wekt al veel belangstelling

Een Herenboerderij is een coöperatie van ongeveer 200 leden. Ze zijn gezamenlijk eigenaar van de boerderij en stippelen samen met de boer de koers uit. Die boer is in dienst is bij Herenboeren Nederland, waar de lokale Herenboerderijen in Nederland allemaal onder vallen. Op pakweg 20 hectare worden op een duurzame manier groenten, fruit, eieren en (voor wie het wil) vlees geproduceerd. Het kost tweeduizend euro om als gezin in te stappen (duizend euro voor een alleenstaand persoon). Dat geld is bedoeld voor het opzetten van de boerderij. Daarna kost het per persoon pakweg 8 tot 12 euro per week aan contributie. Voor dat bedrag krijg je als mede-eigenaar een pakket met groente, fruit en indien gewenst ook eieren en vlees.