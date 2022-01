Plaatjesalbum van Kapelse dorpen is een succes: ‘Ik vraag wel eens extra plaatjes aan de kassa’

TERUGBLIK OP 2021 Jacqueline van den Hil uit Goes kwam in de Tweede Kamer: ‘Niet gedacht dat ik het zó leuk zou vinden’

Jacqueline van den Hil stond meteen goed in de picture toen ze in maart werd geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer. Diezelfde avond was ze te zien in het NOS Journaal en in een geestig filmpje van Lucky TV. ,,Mijn broer zei voor de grap dat ik maar beter meteen op mijn hoogtepunt kon stoppen’’, blikt ze lachend terug.

31 december