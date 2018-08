Piet de Wit (74) rijdt allerlaatste oud-papieronde in Colijnsplaat

Pi-Spello verhuist van oude pastorie naar Legerdiek in Goes

24 augustus GOES - De Legerdiek aan de Westwal in Goes heeft een nieuwe eigenaar: Pi-Spello. De praktijk voor dyslexiebehandeling en psychologische zorg zit nu nog in de voormalige pastorie aan de Singelstraat, maar moet daar vertrekken omdat de gemeente het pand onlangs verkocht aan Slot Oostende.