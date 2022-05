Piepschuim waait rond in Kamperland: ‘Die kleine eendjes gaan allemaal dood’

Niet dat er veel volk is komen opdagen bij deze opruimactie op het parkeerterrein van de Aldi in Kamperland zaterdagochtend. De enige Kamperlander die spontaan meehelpt is David Baskfield, een 61-jarige Brit die hier vijf jaar terug met zijn vrouw kwam wonen. ,,De vijfentwintig jaar daarvoor woonden we in Engeland", zegt hij. ,,We kwamen hier elk jaar met vakantie.” David staat te popelen en duikt al snel met vuilniszak en grijper in een van de sloten aan de Ruiterplaatweg.

Kamperlander nummer twee die meehelpt is Bianca Plune, die hier vijftig meter vandaan woont ,,met man, acht ezels en drie oude paarden.” Het is dankzij haar dat we specifiek hier staan. Plune windt zich al maanden op over de volgens haar enorme hoeveelheid afval op deze plek. ,,Absurd is het. Alle sloten liggen vol met piepschuim. En nu gaat de gemeente uitzoeken wie hier verantwoordelijk voor is. Ja jongens, daar kunnen we heel lang op gaan wachten, maar dan gebeurt er niks. Het lijkt wel alsof iedereen denkt: het zal wel. Laten we het gewoon met z’n allen opruimen.”