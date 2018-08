Pi-Spello verhuist van oude pastorie naar Legerdiek in Goes

De Legerdiek werd tot juni vorig jaar gebruikt door de biljartvereniging van de gelijknamige seniorensoos. Die moest verhuizen omdat de gemeente het pand wilde verkopen om te bezuinigen. Door de Legerdiek af te stoten, bespaarde dat de gemeente een kleine 30.000 euro per jaar. De biljartvereniging trok na flink wat gesteggel boos de deur achter zich dicht en vond onderkomen in de Sportpub Goes.

Gegund

Sindsdien wordt het pand antikraak bewoond. Bij de verkoop bij inschrijving, rolde Pi-Spello als partij met het beste bod en het meest passende plan uit de bus. ,,Het is ons gegund'', zegt eigenaar/uitgever Jill de Rooij van Pi-Spello. ,,Een pand op een schitterende plek aan het water. De komende maanden gaan we er hard verbouwen. Er komen ongeveer zestien behandelkamers, een wachtruimte, en kleine bibliotheek waar de kinderen kunnen lezen. Daarboven komt de uitgeverij."

De Rooij is blij dat de praktijk, die dit jaar tien jaar bestaat, in het centrum kan blijven. ,,Achter op bedrijventerrein De Poel was echt nog wel wat ruimte beschikbaar. Maar dan zouden de kinderen daar iedere keer naartoe moeten fietsen." Ze hoopt 'zo snel mogelijk' in het pand te kunnen. ,,Dit kalenderjaar is het doel."