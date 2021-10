Petra van Wingerden waarnemend burgemeester in Reimerswaal

Van Wingerden is in Zeeland een oude bekende. Ze werd in 1990 raadslid voor de VVD in Borsele, en was vanaf 1994 wethouder in die gemeente. In 1998 werd ze benoemd tot burgemeester van Groenlo. Dat bleef ze tot 2004, waarna ze veertien jaar lang burgemeester was in Rheden. In 2019 was ze een poosje waarnemer in Apeldoorn.