Peter uit Goes haalde de familie van zijn Oekraïense vrouw naar Nederland: ‘Alle steun is hartverwarmend’

Ze wonen sinds een aantal dagen in de Marnixflat in Goes. De ouders, een zus en een nichtje en neefje van Alona Edelman uit Goes. ,,Ik ben blij dat ze hier zijn, nu kan ik weer rustig slapen’’, zegt Alona. Haar man Peter Edelman trok ruim twee weken geleden richting de Slowaaks-Oekraïense grens om de leden van zijn schoonfamilie op te halen. ,,Mijn broer en twee stiefbroers twijfelden geen moment toen ik ze vroeg om mee te gaan’', vertelt de Goesenaar. ,,Hoewel we maar met twee auto's reden, was het fijn om met z'n vieren te gaan, zodat we om de beurt achter het stuur konden. We hebben de auto's volgeladen met hulpgoederen. ‘Als we toch die kant op gaan, kunnen we maar beter zo veel mogelijk meenemen’, dachten we.’’