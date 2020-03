Peter Appel nam failliete 2W Logistiek in Kapelle over en gedijt nu goed in de Bloesem van Zeeland

Raadslid stelt eigen huis open: ‘Juist christelij­ke gemeente moet vluchtelin­gen­kin­de­ren opvangen’

17:38 YERSEKE - Ze hebben misschien hun vader of moeder wel voor hun ogen vermoord zien worden. En nu zitten ze in overvolle Griekse kampen, waar ze alleen maar kunnen hopen dat een corona-uitbraakt uitblijft. ,,Ik vind deze situatie zo verschrikkelijk. We moeten ons hart laten spreken”, zegt ChristenUnie-raadslid Andries Jumelet uit Yerseke. Hij is zelfs bereid één kind in huis te nemen.