Persoon te water bij redding hond in Hansweert

Megastal kan komen omdat de vergunning al was afgegeven

28 januari GEERSDIJK - Hoe kan het dat de provincie Zeeland een vergunning geeft voor de bouw van een megastal in Geersdijk terwijl in 2018 is afgesproken dat er geen nieuwe megastallen meer bijkomen in Zeeland? D66 en PvdD in Provinciale Staten stelden hier vragen over. We zetten de belangrijkste argumenten van GS waarom het wél kan op een rijtje.