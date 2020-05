Personeel Cederhof verrast met traktatie op de Dag van de Verpleging

De Klimroos is weer open: kinderen krijgen voetgroet én handenwas­di­plo­ma

7:51 KRABBENDIJKE - ,,Wat superleuk om jullie weer te zien!” Juf Elise Schrijver glundert als om half negen haar kinderen voor de deur van obs De Klimroos staan. Voordat groep 4 naar binnen loopt, steekt ze haar been uit. ,,Een voetgroet”, beantwoordt ze de vragende blik in de ogen van de eerste in de rij. ,,Normaal krijgen ze een hand of een boks, nu doen we het maar zo”, legt ze uit terwijl ze ieder kind in een andere taal ‘goedemorgen’ wenst.