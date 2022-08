Pauw en Riet zijn 65 jaar samen

GOES - Ze wonen dan wel in Goes, maar Riet en Pauw Poleij zijn geboren Reimerswalenaren. De Yesenaar en de Krabbendiekse zijn 65 jaar getrouwd.

We hebben het over de jaren 1952-1953 als Riet en Pauw kennismaken met elkaar. Veel verschillen ze niet in leeftijd: hij is van november ’34, zij van een week of vijf later, van december. Op hun achttiende leren ze elkaar kennen en verliezen elkaar niet meer uit het oog. Vandaag vierden zij hun 65-jarig huwelijk.

Rode Kruis

Pauw was de jongste uit een groot gezin dat acht kinderen telde. De Yesenaar had een broer en zes zussen. Een paar kilometer verderop, in Krabbendijke, werd Riet geboren. Zij was de oudste dochter uit een gezin met drie kinderen, en had een broertje en een zusje. Ze volgde de kweekschool (pabo) en werd later kleuterleidster. In Goes kwam ze te werken op een peuterspeelzaal en ook was Riet actief voor het Rode Kruis.

De ouders van Pauw overleden al vroeg, toen hij 21 was. Na het trouwen met Riet in 1957, trok het jonge stel in in het huis van zijn vader in Yerseke. Pauw werkte eerst op het graanfactorbedrijf van zijn vader, ging vervolgens de administratie doen bij een zwager en belandde uiteindelijk bij het waterschap in Goes.

Familie

Het paar, dat aan de Van de Spiegelstraat in Goes woont, mocht maandag vanwege hun briljanten huwelijk een felicitatie in ontvangst nemen van burgemeester Margo Mulder. Pauw en Riet kregen drie kinderen, drie meisjes. Inmiddels is de familie uitgebreid tot vijf kleinkinderen en zevenachterkleinkinderen. Het achtste achterkleinkind is ‘op komst’.