Patrick uit Goes reist stad en land af om te filmen op de kermis: ‘Ik ben een echte kermisgek’

Patrick Reijnhout windt er geen doekjes om: ‘Ik ben een kermisgek’. De 31-jarige Goesenaar is gedurende het kermisseizoen elk weekend wel een dag op stap om ergens in Nederland of zelfs daarbuiten video's te maken van kermissen. En dat al elf jaar lang. Hij mag nu dan in zijn thuisstad draaien, de komende weken zit hij in onder meer Luxemburg en Lille. Een dure hobby, zeker gezien de benzineprijzen van tegenwoordig. Maar hij doet het niet voor anderhalve man en een paardenkop. Integendeel. De video's op zijn YouTube-kanaal ThePatrickRH worden veel aangeklikt. ,,Die over de kermis in Antwerpen is tienduizend keer bekeken’’, aldus de maker.