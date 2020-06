Patiënten van ziekenhuis Adrz krijgen meer te zeggen

Eerste glasvezel­ka­bel voor Goes - Mannee, Noordhoek en Ouverture hebben primeur

18:10 GOES - Met een druk op de knop van het blaasapparaat gaf wethouder Cees Pille dinsdagmiddag het startsein voor de aanleg van glasvezelkabel in Goes. De eerste kabel ging in de Langemeet de de grond in. Die verbindt de verderop in de wijk gelegen centrale met het distributiepunt in de straat.