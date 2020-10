Patiënten en bezoekers van Adrz spreken zich uit over de aanpak van het coronavirus

Goes sluit kinderboer­de­rij zolang aange­scherp­te coronare­gels van kracht zijn

16 oktober GOES - Geitjes aaien, konijnen knuffelen of de vogels bewonderen. Het zit er voorlopig niet in op de Hollandsche Hoeve in Goes. Zolang de aangescherpte maatregelen om het coronavirus te beteugelen gelden, blijft de kinderboerderij dicht voor bezoekers.