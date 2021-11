Passeerstroken kunnen toeristisch verkeer op smalle dijk bij Wolphaarstdijk wellicht meer ruimte geven

Wolphaartsdijk is een van de dorpen die onder de loep worden genomen in een rapport over de verkeersafwikkeling aan de zuidkant van het Veerse Meer. Met name door de komst van het Waterpark Veerse Meer bij Arnemuiden zullen in de toekomst veel meer auto’s door het gebied rijden. De vrees dat het in en rond Wolphaartsdijk veel drukker wordt als dat grote vakantiepark straks gereed is, wordt in het rapport niet bevestigd. Volgens de opstellers zal het Waterpark voor pakweg 2600 extra verkeersbewegingen per dag gaan zorgen, waarvan er 200 rond Wolphaartsdijk plaatsvinden. De meeste gasten kiezen straks een route via Lewedorp of Arnemuiden.