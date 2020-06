Pas op voor kruiskwallen in het Veerse Meer; ‘Het is als een wespensteek’

VIDEOWOLPHAARTSDIJK - Met temperaturen richting de 30 graden, zoeken we deze week massaal verkoeling in het water. Wie het Veerse Meer in duikt, moet oppassen voor de kruiskwal. Reden dat de provincie op diverse plekken waarschuwt. Zoals bij de Meerkoet bij Wolphaartsdijk. ,,Het is als een wespensteek, ben je gevoelig, dan is het heel vervelend.”

Volledig scherm Ecoloog Pim van Avesaath controleert 20 locaties op kruiskwallen. Bij Wolphaartsdijk trof hij er 70 aan. © Marcelle Davidse

Met een groot schepnet loopt Van Avesaath maandagochtend bij restaurant de Meerkoet door het water. Mensen op een surfplank kijken belangstellend naar wat hij doet. ,,Nu kom ik op een zeventig kruiskwallen”, zegt Pim. ,,Dat aantal wisselt van dag tot dag.” De observaties gebeuren op 20 locaties langs het Veerse Meer. Zoals bij de Paardekreek in Kortgene.

In een vierkant plexiglas bakje kun je de kruiskwal pas echt goed zien. Het kwalletje, zo groot als het topje van je duim, is herkenbaar aan zijn kruis. ,,Mensen verwarren de kruiskwal nog weleens met de Amerikaanse ribkwal”, zegt Michiel Bil, beleidsmedewerker bij de provincie. ,,Als ze jong zijn lijken ze op elkaar, waardoor je ze moeilijk kunt onderscheiden. Alleen de ribkwal is ongevaarlijk, de kruiskwal niet.”

Volledig scherm De Japanse kruiskwal herken je aan het kruisje en is zo'n 1 tot 2 centimeter groot. © Marcelle Davidse

De kruiskwal blijft het liefst tussen het wier

Volledig scherm Michiel Bil, beleidsmedewerker water Provincie Zeeland. © Marcelle Davidse In Zeeland komt de kruiskwal in verschillende wateren voor. Zoals de Grevelingen en Oosterschelde. Toch worden ze vooral gespot in het Veerse Meer. En dan in het bijzonder in het oostelijk deel. ,,De meest westelijke plek waar we ze hebben gezien is in het haventje van Kamperland”, zegt Bil. ,,Kortgene en Wolphaartsdijk vormen nu de hotspots. Vandaar ook de waarschuwingsborden.”

Dat de kruiskwal juist op deze plek zit, is geen toevalligheid. ,,De kruiskwal houdt niet van stromend water”, legt Van Avesaath uit. ,,Hij blijft het liefst tussen het Japans bessenwier zitten.” Wie nu het water ingaat, kan het wier het beste mijden. Maar als in juli het wier langzaam afsterft, komen de kwalletjes ook in open water voor. Reden waarom provincie, Rijkswaterstaat, GGD Zeeland en gemeentes langs het Veerse Meer samen optrekken om waterliefhebbers bewust te maken.

‘Die krab houden we meer in de gaten’

Even verderop, aan het strandje van Wolphaartsdijk spelen twee kinderen in het water. Het zijn de kleinkinderen van Sandra den Toom. Dat er kruiskwallen in het water kunnen zitten, weet ze. ,,Volgens mij zag ik er net eentje zwemmen”, zegt ze. ,,Toch heb ik er nog nooit iets van gemerkt. Nee, bang zijn we er niet voor. En de kinderen ook niet. Die grote krab daar, die houden we meer in de gaten.”

Volledig scherm Ard van Pelt, adviseur mileu en gezondheid bij GGD Zeeland. © Marcelle Davidse Toch spreken ze in sommige plaatsen over de horrorkwal, weet Bil. Hij vindt dat wat te ver gaan. ,,Het is net als met een wespensteek. Bij de een jeukt het, de ander krijgt een vervelende allergische reactie en moet voor behandeling naar het ziekenhuis.” Toch komt dat maar sporadisch voor, weet Ard van Pelt van GGD Zeeland. ,,We krijgen er ook nauwelijks vragen over.”

Angstige campinggasten

Wel geeft de GGD advies over wat je het beste kunt doen als je denkt dat je in aanraking bent geweest met een kruiskwal. ,,Je kunt het beste de huid meteen goed spoelen met zout water”, zegt Van Pelt. ,,Eenmaal thuis raad ik een warm kompres aan. Iets warmer dan handwarm, een temperatuur van 45 graden is ideaal.” Wie dan nog last houdt, kan het beste contact opnemen met een huisarts of het ziekenhuis.

Dat wie allergisch is, flink ziek kan worden, daar weten ze bij camping de Zandkreek, net buiten Kortgene alles van. ,,We hebben hier in het verleden vervelende situaties meegemaakt”, zegt Carla Philippa die samen met haar man Leo de camping beheert. ,,Met als gevolg dat je gasten angstig worden en vertrekken. Dat begrijpen wij volkomen. Tegelijkertijd wil je, juist als watersportcamping, dat je gasten onbezorgd het water in kunnen.”

Symptoombestrijding

Vorig jaar hebben ze zelf een deel van het wier verwijderd. Met succes. Het resultaat: veel minder kruiskwallen. Reden dat het dit jaar opnieuw in eigen beheer is verwijderd. Bemonstering moet nu uitwijzen of de kruiskwal ook daadwerkelijk wegblijft. Los daarvan is Philippa blij met het maaiwerk. ,,Het water ziet er zonder wier een stuk aantrekkelijker uit en het stinkt niet meer.”

Voor ecoloog Van Avesaath is het wegmaaien van wier een noodgreep. ,,Het lost het probleem ook niet op. Het wier groeit volgend jaar gewoon aan en de kruiskwallen komen weer terug. Kortom, het is symptoombestrijding. Desalniettemin vind ik het interessant om in de gaten te houden wat er nu gebeurt. Blijft de kruiskwal weg? Of ziet het er toch naar uit dat het Veerse Meer moet leren leven met de kwallen.”

Volledig scherm De kruiskwal, herkenbaar aan het kruisje. © Marcelle Davidse