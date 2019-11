Partijen in Goes willen onderzoek naar overlast door straathandel in drugs

GOES - De overlast door drugs en straathandel in Goes is de afgelopen jaren toegenomen. Dat zeggen de lokale raadsfracties van PvdA, VVD en D66. Ze willen dat het college onderzoek gaat doen en met aanbevelingen komt om de overlast terug te dringen.

De drie partijen baseren hun zorgen op onder meer gesprekken die ze voerden met coffeeshophouders, welzijnsorganisatie SMWO en zorgorganisatie Indigo. Volgens VVD, D66 en PvdA komen ze alle drie tot de conclusie dat de overlast door drugs en straathandel de afgelopen jaren is toegenomen.

Toeristen

Volgens de raadsfracties kan dat niet los worden gezien van het enkele jaren geleden ingevoerde I-criterium. Dat houdt in dat enkel Nederlanders nog softdrugs mogen kopen in coffeeshops. Toeristen uit het buitenland, maar ook eigen inwoners zouden in Goes ruw worden aangesproken door straathandelaren. Indigo en SMWO wijzen volgens de politieke partijen op het gevaar voor kwetsbare jongeren. ,,Wanneer zij geronseld worden om te dealen, dan moet daar snel iets tegen gedaan worden’’ , vindt PvdA-raadslid Marco Eestermans.

VVD-raadslid Chantal Peereboom vult aan dat haar partij steeds vaker verontrustende signalen van Goesenaren krijgt die zich niet prettig voelen op straat. ,,Ze zijn angstig en lopen soms bewust een blokje om.’’ De drie partijen dienen volgende week donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in waarin ze het college oproepen onderzoek te doen en met oplossingen te komen. Ze zijn nog op zoek naar steun van andere partijen, want samen hebben VVD (coalitie), PvdA en D66 (oppositie) maar 8 van de 25 zetels in handen.

Gemeenten

De partijen wijzen erop dat verschillende gemeenten in Zuid-West Nederland al geen gebruik meer maken van het I-criterium vanwege de toegenomen straatoverlast. Bij het onderzoek dat D66, PvdA en VVD wensen, zouden ook inwoners en coffeeshophouders betrokken moeten worden. De partijen willen dat burgemeester en wethouders uiterlijk in het voorjaar van 2020 met hun bevindingen komen.

De politie houdt nu al wel eens acties tegen de straatverkoop van drugs in Goes. Daarbij zijn in het verleden ook wel eens drugsdealers in de kraag gevat. Goes heeft twee legale coffeeshops: High Life aan de Koepoort en Aarden aan de Grote Markt.