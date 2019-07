Parkeerplaats ‘t Scheld bij Rilland nog steeds even vies en lelijk

Inwoners Kapelle tevreden over werken op afspraak bij balie burgerza­ken

13:48 KAPELLE - De meeste bezoekers van de balie burgerzaken in Kapelle zijn tevreden over het nieuwe werken op afspraak. Uit een onderzoek blijkt dat 84 procent van de bezoekers tevreden of zeer tevreden is. Zestien procent geeft aan ontevreden te zijn.