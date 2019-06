Pam (11) uit Goes bedankt bloeddonoren met snoep en chocola

Heinkens­zand in de ban van de sprinters

18:38 HEINKENSZAND - Wordt het topsprinter Dylan Groenewegen (Jumbo Visma), Caleb Ewan (Lotto Soudal) of toch Boy van Poppel (Roompot Charles) die volgende week donderdag zegeviert in Heinkenszand? Het zijn grote namen in de wielrennerij die 20 juni sprinten om de eindzege in de tweede etappe van de ZLM-tour. Want dat deze etappe in een massasprint eindigt ligt voor de hand.