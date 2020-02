PAK's beet: Bevelands meldpunt waar je moet zijn als je het niet zo breed hebt

Als je het als inwoner van Noord- of Zuid-Beveland niet zo breed hebt, kun je aanspraak maken op allerlei regelingen. „Online is daar veel informatie over te vinden”, zegt voorzitter Adri van Oosten van het initiërende Platform Arme Kant (PAK). „Toch zijn er genoeg mensen die door de bomen het bos niet meer zien. Zo zijn we benaderd door iemand die aangaf dat het aanbod zo versnipperd is, dat voor hem niet duidelijk is waar hij moet aankloppen.”