Owen Kaat speelt voetballer uit probleemgezin in nieuwe korte film

In de 12 minuten durende film speelt de Goesenaar de talentvolle voetballer Johan die opgroeit met een alcohol- en drugsverslaafde moeder. Jeugdzorg geeft hem de kans uit die benauwende thuissituatie te stappen. Het stelt hem voor een duivels dilemma. De film is een idee van Kees Vermeer en Bo van Scheyen en gebaseerd op waargebeurde feiten. De opnames vonden in mei plaats. De korte film is te zien op Film by the Sea.