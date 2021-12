Ovezande komt verantwoord samen met kerstpuzzeltocht

Het is de derde keer dat de rooms-katholieke kerk in het dorp een evenement houdt in aanloop naar Kerstmis. ,,In andere jaren is de opzet anders”, zegt Den Toonder. ,,Dan vragen we mensen in het dorp om iets leuks in hun huis of tuin te doen. De een rookt paling, een ander heeft worstenbroodjes, er loopt een koor zingend door het dorp, en mensen kunnen her en der een tijdje blijven hangen.”