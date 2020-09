Overval op tankstation langs A58; dader vlucht zonder buit

VIDEO Geen boeken, maar planten­stek­jes in ruilkast bij boerderij in Goes

9 september GOES - Nee, een stekkie van de fuchsia staat er nog niet in. Maar in de stekjesruilkast bij boerderij Middenhof in Goes zijn al genoeg andere jonge plantjes te vinden. ,,Mijn oleanders waren zo weg’’, zegt Annemiek van Nieuwenhuyze.