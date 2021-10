Overlastgevers in 's-Gravenpolder laten fiets achter tijdens vlucht voor de politie

Toen asielzoe­ker Alexander en zijn gezin weg moesten uit Goes, kwamen vrienden in actie: ‘Eeuwig dankbaar’

14 oktober GOES - Veel tranen zijn er gevloeid op de school van zijn kinderen. Toen drie jaar geleden het asielzoekerscentrum in Goes de deuren sloot, kregen Alexander Gorokhov en zijn gezin te horen dat ze naar een azc in Zwolle moesten. Het sloeg in als een bom. Maar Goese vrienden staken er een stokje voor. ,,Daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor.’’