Overlast en intimidatie: Colijnsplaat is arbeidsmigranten zat

Klipper De Avontuur komt terug naar Goes na grote opknap­beurt in Friesland

24 juli GOES - De monumentale Zeeuwse zeilklipper De Avontuur kan er na een grondige renovatie weer tegenaan. Het schip lag ruim een half jaar in Harlingen, maar komt volgende week terug naar Goes. ,,We hopen in september of oktober weer met gasten te kunnen gaan varen’’, zegt voorzitter Peter Bilterijst van de stichting die de klipper onderhoudt en uitbaat.