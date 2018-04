Ouderenbonden in Goes klagen over parkeerbeleid bij ADRZ

Gereformeerde gemeente bezorgd over ontwikkelingen rond koopzondag in Goes

11:27 GOES - De gereformeerde gemeente in Goes mengt zich in de discussie over de openstelling van winkels op zondag. In een brief aan de gemeenteraad schrijft de kerkenraad van harte te hopen dat het aloude rustpunt van de zondag een ijkpunt blijft in Goes.