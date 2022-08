Oudelande viert eerste Oogstfeest in vier jaar

Oudelande viert morgen de oogst in de kern van het dorp. Er is een markt met Bevelandse streekproducten. Maar is veel meer te zien dan alleen vers fruit en groente uit de Zak.

Oogstfeest-voorzitter Marco de Dreu is blij dat het feest na vier jaar weer door kan gaan. ,,Het eerste oogstfeest hielden we bijna twintig jaar geleden en normaal vieren we hem iedere twee jaar.”

Tractorrijders gaan ringrijden met oldtimer-trekkers op de Wilhelminastraat. Op het veld bij de kerk zijn roofvogeldemonstraties en door het hele dorp laten mensen oude ambachten zien. Magician Evert van Asselt toont op straat zijn goocheltrucs en wonderbaarlijke steltenfiguren van de straatartiesten Heart of Diamond lopen rond.

Op het Schoolplein is er een kleedjesmarkt voor de kleintjes. In de kerk is de rommelmarkt. Bij de kastanjeboom is de Boerenkoopdag een veiling met allerhande spulletjes.

Huizen zijn door bewoners versierd met als thema ‘boerenbruiloft’. De Oudelanders die hun huis het mooist hebben versierd krijgen een prijs. Verder is er een optocht en aan het eind van de middag is er feest in de tent met DJ Arno. Zie ook oogstfeestoudelande.nl