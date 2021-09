Oudelande in de race voor boom van het jaar: 'Niks lelijks aan, precies zoals een kastanjeboom moet zijn’

video Sjoerd werkt bij het watersport­cen­trum: ‘Heel vaak oefenen tot het ineens lukt, dat is het leukste’

30 augustus KAMPERLAND - Sjoerd Kerkhove (21) slijt zijn zomerdagen het allerliefst bij het Watersportcentrum de Schotsman in Kamperland. Of dat nu op zijn eigen wakeboard is of achter de knoppen van de waterskibaan, dat maakt eigenlijk niet zo veel uit.