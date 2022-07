Oude ‘vijanden’ vinden elkaar: Martien van Overloop wordt wethouder voor Leefbaar Reimerswaal

Van Overloop was eerder wethouder voor de lokale partij Bewoners Belangen Reimerswaal (BBR) van 1990 tot 2004. Opvallend genoeg zat hij samen met Marien Weststrate in die partij, de huidige voorman van Leefbaar Reimerswaal. Weststrate stapte destijds uit de BBR, omdat hij vond dat wethouder Van Overloop een te grote stempel drukte op de fractie. Later werd Van Overloop door Weststrate zelfs beschuldigd van valsheid in geschrifte. Hij deed daar zelfs aangifte van. Dat leidde nergens toe. Nu vinden de twee elkaar dus weer.

Geen ruzie meer

Aan Yerseke gebonden

Van Overloop gebruikt precies dezelfde woorden als Weststate: hij is vergevingsgezind en de kou tussen de twee is alweer jaren uit de lucht. Hij zegt zin te hebben in een tweede periode als wethouder. ,,Mijn vrouw is chronisch ziek, dus ik ben toch aan deze omgeving gebonden’’, zegt hij. ,,Ik denk ook dat het goed is dat er weer eens iemand uit Yerseke in het college komt te zitten.’’ Dat hij niet bepaald de eerste keus was, deert Van Overloop niet zo.