Oude muurschilderingen in kerk van Nisse hebben opknapbeurt hard nodig - maar dat kost véél geld

De kerk op het veelgeprezen, schilderachtige Dorpsplein in Nisse staat er keurig bij. Geen wonder. ,,We hebben ruim tien jaar geleden een fikse opknapbeurt gehad", zegt Dirk-Jan van der Slink, voorzitter van de kerkenraad. ,,Sindsdien is het vooral een kwestie van bijhouden.” Normaal onderhoud van muren, ramen en dak moet bij zo'n oud gebouw natuurlijk constant gebeuren, maar het draait ook om het netjes houden van de bijzondere elementen die in de Mariakerk te vinden zijn. Het kerkbestuur is trots op de houten beelden van dertien apostelen, hoog in de koorkerk. Op de kansel met fraai houtsnijwerk. En op het fraaie, omvangrijke orgel uit 1911.