Oude meestoof in Wilhelminadorp heeft weer toekomst: ‘Mijn moeder bracht me op dit pad’

Aan het begin van de jaren 90 dreigde de meestoof te worden gesloopt. Het gebouw was toen eigendom van Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder, maar die wilde er vanaf. Allerlei opties om sloop te voorkomen, passeerden de revue. Het vestigen van een landbouwmuseum in het pand bleek veel te duur. Even werd zelfs overwogen om het gebouw te verplaatsen naar de Hollandse Hoeve in Goes. Het was tenslotte al eens eerder steen voor steen afgebroken en verplaatst, want de meestoof stond oorspronkelijk in Middelburg, waar hij rond 1790 is gebouwd. In de jaren 90 kwam ook het idee om er woningen in te huisvesten al eens voorbij.