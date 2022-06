Oude kleuterschool Biezelinge moet plaats maken voor vijf levensloopwoningen

Tine van der Goot woont al 37 jaar naar volle tevredenheid aan de Waardekensstraat 47 in Biezelinge. In een bijzondere woning, want totdat zij het pand betrok was het in gebruik als kleuterschool. ,,Dat was de christelijke kleuterschool van De Linge”, weet zij nog te herinneren. ,,Dat gebouw kwam toen beschikbaar door de integratie in het basisonderwijs.” En nu, na al die jaren, wil ze het laten platgooien. Maar daar zit wel een idee achter.