Oud-profs van FC De Rebellen luisteren jubileum vv Kruiningen op

De Rebellen beschrijven zichzelf als ‘eigenzinnig, eigenwijs en hard, maar fair'. Enkele spelers die deel uitmaken van de selectie zijn Wim Kieft, Glenn Helder, Andy van der Meijde, Theo Janssen en Hans Kraay jr. Ook bekende Nederlanders als Humberto Tan, Yes-R en Tim Douwsma spelen regelmatig een potje mee met het team. En zelfs Yuri van Gelder, Rintje Ritsma en Leontien van Moorsel behoren tot de selectie. Wie er van al deze BN’ers zaterdag in Kruiningen precies op het veld staan blijft een verrassing.

De wedstrijd en amusementsavond zijn georganiseerd vanwege het 75-jarig jubileum van vv Kruiningen. De wedstrijd begint om 16.30 uur en is gratis. Dat laatste geldt ook voor de amusementsavond.

Tijdens de amusementsavond vertellen Wim Kieft, Ricky van de Berg en Marcel Meeuwis hoe het echt zit in de voetballerij. Daarbij worden niet de romantische of komische anekdotes verteld die iedereen al talloze keren heeft gehoord, maar juist verhalen over macht, geld, seks, doping, list en bedrog.