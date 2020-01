Oud-premier Balkenende terug op oude school in Goes: ‘Ook wij wisten wat feesten was, hoor!’

Portret Cor Verburg is nog een echte vleeschhou­wer: ‘Een slager doodt geen dier voor zijn plezier’

25 januari Cor Verburg is één van de 94 Nederlandse slagers die nog zelf slachten. Al noemt hij zich officieel ‘vleeschhouwer’. Met sch! ,,Dat klinkt ambachtelijk en dekt de lading, want slager, ach ja, iedereen kan zich zo noemen. Je hebt zelfs de Vegetarische Slager. Die verkracht toch een beetje onze beroepsgroep, want in feite is het een groenteboer.”