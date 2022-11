Oud en nieuw staan naast elkaar bij het Gasthuis in Goes

Veel passanten bleven dinsdagochtend even kijken aan de Oostwal in Goes. Bij het Gasthuis werd de grote kraan afgebroken die het afgelopen jaar mede de skyline van Goes bepaalde. Het één voor één naar beneden halen van de kraandelen was een aardig schouwspel. Ook Hans Kleijn keek even toe. De Goesenaar is niet echt een voorstander van hoogbouw in de binnenstad, maar zegt het nieuwe Gasthuis toch best mooi te vinden.