Oud-burgemeester Pijl Hogeweg van Yerseke en Reimerswaal overleden

Pijl Hogeweg werd in 1966 burgemeester van Yerseke. Nadat die gemeente was opgegaan in de grote gemeente Reimerswaal was hij daarvan ook nog zes jaar de eerste burger. In 1976 vertrok Pijl Hogeweg naar Zwijndrecht, om daar liefst vijftien jaar burgemeester te blijven. Hij was lid van de ARP en later het CDA.