Ostrea Lyceum in Goes blaast schoolreis naar Rome af vanwege coronavirus: ‘Erg jammer’

GOES - Het Ostrea Lyceum in Goes heeft een schoolreis naar Rome gecanceld vanwege het coronavirus. Volgens de school is het te risicovol om de leerlingen naar Italië te laten afreizen.

26 leerlingen van vwo 4 en 5 zouden volgende week maandag naar Rome vertrekken. De leiding van de school aan de Fruitlaan heeft de leerlingen en ouders per brief laten weten dat het niet verantwoord is de trip door te laten gaan.

Voor Rome is code geel afgegeven door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat betekent dat er veiligheidsrisico's voor reizigers zijn en openbare instellingen, zoals musea, mogelijk zijn gesloten. In Rome zijn op dit moment 14 mensen besmet met het coronavirus. In heel Italië zijn er 2500 besmettingen en 79 mensen overleden.

,,Het is erg jammer, want de leerlingen hadden zich erop verheugd", zegt een woordvoerder van de school. De schoolreis naar Rome wordt naar een andere datum verschoven. ,,We proberen het nog dit schooljaar te laten doorgaan, maar eventueel kan het ook nog begin volgend schooljaar.”