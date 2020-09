Organist Heykoop uit Yerseke benoemd tot Ridder

video Kermisgan­gers Goes op 65 meter hoogte vast in grootste booster ter wereld

26 september GOES - In Goes heeft aan het begin van de avond een aantal bezoekers van de kermis een halfuur vastgezeten in een gondel van de Airborne. Ze hingen op tientallen meters hoogte in de lucht. Oorzaak is waarschijnlijk een computerstoring. Pas na zo'n 30 minuten konden de passagiers uit hun benarde positie worden bevrijd en was de storing verholpen.