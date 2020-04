Organisatie afgelast Dijkrock: draai 17 april keihard Iron Maiden

video Biblio­theek gesloten? Geen nood, in Goes liggen de boeken in een oude telefoon­cel

3 april GOES - Lezen is voor veel mensen een favoriete bezigheid om de dagen door te komen in coronatijd. Maar de bibliotheken zijn gesloten. ,,Geen nood’’, zegt Marco Ouwerkerk uit Goes. ,,Mijn bibliotheek is open en volledig coronaproof, want er kan maar één persoon tegelijk naar binnen.’’