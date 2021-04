Oranjeverenigingen proberen nog iets van Koningsdag te maken: ‘We gaan gave dingen doen’

Als ze ergens op de Bevelanden weten hoe je van Koningsdag een gigantisch feest kunt maken, is het wel in Wemeldinge. Zeker tijdens kroonjaren pakt het dorp extra groot uit. ,,We hadden het Koningsweekend van 2020 willen verplaatsen naar dit jaar. Wie had kunnen denken dat er ook dit jaar nog niks georganiseerd kan worden?”

Bestuurslid Saskia Houtekamer hoopt dat er in 2022 weer wel normaal Koningsdag kan worden gevierd. ,,Dit jaar kunnen we heel weinig. Er is een kleurwedstrijd en een puzzeltocht voor de kinderen. Verder hebben we bonnen uitgedeeld voor een gratis oranjesoes of -tompouce. Deze week gaan we mensen nog oproepen om vlaggetjes op te hangen. Voor de rest wordt het heel stil”, vreest ze.