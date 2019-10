Opvang voor jong-demente mensen in Lewedorp: ‘Ik zag er ontzettend tegenop, maar het is hier prima’

Mural maakt van anonieme gymzaal in Goes een opvallend gebouw

15 oktober GOES - Hij stond er anoniem bij. ,,Een klomp steen’’, aldus Wim Bakker van de Culturele Raad. Maar in een week tijd is de gymzaal aan de Thorbeckelaan in Goes omgetoverd tot een opvallend kunstwerk waar niemand meer omheen kan.