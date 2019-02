Opvallend veel woninginbraken in Oosterschelderegio

GOES - Het aantal woninginbraken in de Oosterschelderegio is de afgelopen weken opvallend gestegen. Dat meldt de politie. In februari zijn tot nu toe 17 woninginbraken gepleegd. Vijf in Goes, drie in Kapelle, twee in Kloetinge en twee in Zierikzee. In Kattendijke, Baarland, Krabbendijke, Kruiningen in 's-Heer Hendrikskinderen werd steeds in één woning ingebroken.