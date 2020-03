Opruimactie die niet doorging levert vijf volle vuilniszakken met afval op

Hij moest er wel even van slikken, laat Riepe weten. Hij zou op zaterdagmorgen met 22 vrijwilligers het gors ontdoen van draadjes, netten en plastic. ,,We waren met ruim minder dan 100 mensen, het is in de buitenlucht en iedereen die verkouden of grieperig was mocht sowieso niet komen. Dus wij waren van plan om gewoon door te gaan."