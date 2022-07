Oprichtster Tonia de Groene gaat weg bij OdyZee: ‘Het was mooi om de kinderen te zien opbloeien’

Aan de wieg

OdyZee is een school voor jongens en meisjes met psychosociale problematiek, zowel voor kinderen in de basisschoolleeftijd als middelbare scholieren. Veel leerlingen hebben een vorm van autisme, maar er zijn ook kinderen die te maken hebben met bijvoorbeeld angsten of depressieve gedachten. Tonia de Groene stond dertig jaar geleden aan de wieg van de school, die is gelegen op het terrein van Emergis in Kloetinge. In 1992 werd in Zeeland begonnen met kinder- en jeugdpsychiatrie. ,,Maar de kinderen die in de kliniek werden behandeld, moesten natuurlijk ook onderwijs volgen’’, legt De Groene uit. ,,Samen met een collega ben ik toen begonnen met lesgeven aan deze kinderen. Mijn collega deed het voortgezet onderwijs, ik de jongere kinderen.’’ De Groene had er op het moment dat ze in Kloetinge begon al ruim 15 jaar in het reguliere onderwijs opzitten.