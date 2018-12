Opnieuw leerling lastiggevallen door man op fiets bij Kloetinge

GOES - Een leerling van basisschool De Wingerd in Goes is donderdagmiddag bij het naar huis fietsen lastiggevallen door een man op een fiets. Het gaat wellicht om dezelfde man die twee weken geleden ook al een leerling van De Kloetingseschool benaderde.

Toen deed de man de jongen oneerbare voorstellen, maar daar was donderdag geen sprake van volgens directeur Lizo Koppejan van De Wingerd. ,,In feite deed de man niet eens iets strafbaars. Het ging eerder om merkwaardig gedrag. Volgen, inhalen en weer afremmen, oogcontact maken...’’ De jongen heeft volgens Koppejan goed gehandeld door af te slaan en thuis te vertellen over het voorval. De ouders en de school hebben er melding van gemaakt bij de politie. De school heeft alle ouders per mail ingelicht.

Alert

Koppejan zegt niet te weten of het donderdag om dezelfde man ging die twee weken geleden de leerling van de Kloetingseschool lastigviel. Het incident vond plaats in en rond Kloetinge. ,,Natuurlijk ben je geneigd te denken dat het om dezelfde man gaat. Maar zeker weten doen we het niet.’’ Waar mogelijk probeert de school alert te zijn, al is dat volgens de directeur lastig zodra kinderen naar huis gaan en zich buiten het zicht van de school bevinden. Ouders hebben volgens Koppejan rustig gereageerd. ,,Ik heb geen enkele reactie gekregen op de mail die we hebben verstuurd.’’

Directeur Ron Meuldijk van de Kloetingseschool laat weten dat er op zijn school niets vervelends meer is gebeurd na het incident van twee weken geleden. ,,Maar nu de leerling van De Wingerd is lastiggevallen, gaan we de ouders toch weer even waarschuwen dat het gevaar nog niet geweken is. Ik had eigenlijk gehoopt dat de man zich koest zou houden, nadat het in de media was geweest. Het is allemaal erg vervelend.’’