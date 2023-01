Opiumwet nog niet aangepast; vrijspraak gevraagd voor Yersekenaar

Video Arrestatie­team doet inval in Yerseke, wapens in beslag genomen

YERSEKE - Het arrestatieteam (AT) van de politie heeft vanochtend een inval gedaan bij een bedrijfspand aan Molendijkseweg in Yerseke. Of er arrestaties zijn verricht, is niet bekend. Wel zijn wapens in beslag genomen.

30 november