Openluchtmuseum Arnhem zoekt nazaten van de voormalige firma Massee in Goes

In het museum staat sinds 1985 een voormalige stenen loods van deze firma. Het gebouw stond in Goes aan de Frans den Hollanderlaan, maar moest daar begin jaren ‘80 wijken vanwege de herinrichting van het stationsgebied. De firma J. C. Massee & Zn. gebruikte de loods als showroom voor de landbouwwerktuigen die ze verkocht. In het Openluchtmuseum heeft het gebouw tientallen jaren een opslagfunctie gehad, maar binnenkort gaat hij een prominentere rol vervullen. De ‘Loods Goes’ wordt verbouwd, zodat er straks onder meer feesten en congressen kunnen plaatsvinden.

Telefoongids

Het museum zou het leuk vinden om eventuele nazaten van de familie Massee te betrekken bij de opening in januari. ,,Misschien hebben zij wel mooie verhalen over de loods’’, zegt woordvoerder Maaike van Dam. Mensen die haar verder kunnen helpen in de zoektocht naar de juiste personen mogen een mailtje sturen naar M.vanDam@openluchtmuseum.nl. Een blik in de telefoongids heeft in elk geval nog geen soelaas geboden. Daarin is in Goes niemand meer te vinden met de naam Massee.