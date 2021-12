Opa en oma Tazelaar uit Kats halen alles uit de kast voor dure operatie kleinzoon; ‘Je wilt toch dat hij een normaal leven kan leiden’

Marcell, de driejarige kleinzoon van Martin en Sanny uit Kats, is geboren met een zeldzame aandoening aan zijn been. ,,Al direct na de geboorte van Martin bleek dat er iets niet goed was met zijn been", legt opa Martin uit. ,,Zijn voet zit scheef aan zijn been en zijn enkel is niet ontwikkeld. Dat is te verhelpen met een vijf uur durende operatie in Polen, maar die kost wel 80.000 euro."