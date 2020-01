Op zoek naar een lief? Misschien vind je die wel tijdens een blinddate in het Postkantoor in Goes

Het Postkantoor in Goes staat straks op vier maandagavonden in het teken van First Dates. Net zoals in het televisieprogramma, maar dan zonder de camera's. Voor de eerste editie op 17 februari zijn al veel aanmeldingen binnen, zegt Jirko Sebestik van Amadore, waar Het Postkantoor onderdeel van is. ,,We zien alle leeftijden door elkaar bij de aanmeldingen. Hoe meer mensen, des te specifieker we kunnen gaan matchen."